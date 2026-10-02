Повідомлення про скоєння грабежу надійшло на спецлінію 102 від потерпілої у ніч на 1 жовтня. Заявниця розповіла, що до її будинку в Миколаєві увійшов невідомий чоловік, відібрав її техніку (ноутбук, повербанк, LED-лампу, зарядний пристрій із сонячною панеллю) і гроші та зник у невідомому напрямку.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, отримавши прикмети зловмисника, оперативники карного розшуку та слідчі Миколаївського районного управління поліції упродовж декількох годин встановили особу фігуранта та його місцезнаходження. Ним виявився 35-річний миколаївець, який раніше притягувався до відповідальності за скоєння корисливих злочинів.

Поліцейські вилучили ноутбук, інше майно потерпілої фігурант встиг реалізувати, а грошові кошти витратити. Наразі правоохоронці встановлюють місце знаходження іншої техніки.

Слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України «Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, вчинений повторно, в умовах воєнного стану».

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Наразі правоохоронці перевіряють причетність фігуранта до скоєння інших злочинів.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування триває.

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