Повідомлення про злочин на вулиці Райдужній надійшло до операторів спецлінії 102 від сусідки 60-річної потерпілої близько 16:35 22 вересня. Зі слів заявниці, син ударив свою матір та відібрав у неї мобільний телефон, після чого втік в невідомому напрямку.

На місце події прибули наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група та оперативники відділення поліції №3 Миколаївського районного управління.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, в ході першочергових слідчих та розшукових заходів поліцейські встановили зловмисника – 31-річного миколаївця, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців, на одній із вулиць міста.

Поліцейські також встановили, що відібраний мобільний телефон чоловік уже встиг закласти у ломбард та витратити гроші.

Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Миколаєва поліцейські повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для здоровʼя потерпілого. Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Як повідомляло Інше ТВ, Вдарив в обличчя, пограбував і пішов на каву – там його миколаївські поліцейські і затримали