Суд зобов’язав адміністрацію президента США Дональда Трампа тимчасово поновити допуск журналістів CNN, MS NOW та Politico до Білого дому.

Про це пише CNN.

Федеральний суддя Тімоті Келлі зобов’язав адміністрацію Трампа тимчасово відновити доступ до Білого дому для CNN, MSNBC та Politico після того, як президент Дональд Трамп заборонив їм відвідувати цей об’єкт.

У рішенні, оприлюдненому рано-вранці в четвер, Келлі визнав, що анулювання прес-карток журналістів відбулося без дотримання «належної правової процедури, передбаченої Конституцією».

Це рішення — ухвалене за кілька годин до того, як Трамп мав зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном, — означає, що журналісти тепер зможуть повернутися до роботи в комплексі Білого дому.

Однак деякі співробітники CNN не змогли потрапити до Білого дому рано-вранці в четвер. Репортерці CNN Бетсі Кляйн та фотокореспонденту відмовили у доступі на територію Білого дому близько 6-ї години ранку. Причину відмови не пояснили.

Уночі Келлі заявив, що аргументи уряду «мало що підтверджують щодо заявлених інтересів національної безпеки». Після того, як заборона набула чинності, Трамп та його юристи заявили, що доступ цих ЗМІ було скасовано, оскільки їхні попередні матеріали викликали занепокоєння щодо національної безпеки.

«По-перше, жодні матеріали, що передували цьому позову, не свідчать про те, що скасування постійних перепусток позивачів було зумовлене міркуваннями національної безпеки, — написав Келлі. — Безумовно, президент Трамп не казав про це, коли оголошував, що “забороняє” позивачам відвідувати Білий дім; натомість він зосередився на нібито відсутності правдивості та негативному характері висвітлення подій позивачами».

«Навіть обґрунтування, надані позивачам після подання позову, є неоднозначними щодо справжньої мети скасування доступу: хоча в листах відповідачів до позивачів згадуються міркування національної безпеки, у них робиться спроба вказати на матеріали, що “загрожували національній безпеці та/або поширювали неправдиву інформацію”, залишаючи відкритим припущення, що всі ці сюжети належать до другої категорії, а не до першої».

Нагадаємо, після цієї заборони FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News оголосили щось типу бойкота Трампу