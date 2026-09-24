Під час робочого візиту на Миколаївщину заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Копач перевірив стан автономності медзакладів та провів нараду з представниками спроможної мережі щодо їхньої готовності до можливих тривалих перебоїв у роботі критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період 2026–2027 років.

Про це повідомляє УОЗ Миколаївської міськради, передає Інше ТВ.

Під час зустрічі обговорили забезпечення лікарень резервним електроживленням, автономним тепло- та водопостачанням, запаси пального і реалізацію проєктів із посилення енергетичної стійкості.

Також Ігор Копач відвідав Міську лікарню швидкої медичної допомоги та Миколаївську обласну дитячу клінічну лікарню. На місці він ознайомився з роботою резервних джерел живлення та перевірив готовність систем тепло- і водопостачання до автономної роботи.

Наразі до спроможної мережі Миколаївщини входять 22 заклади охорони здоров’я та станція переливання крові. Повну автономність мають 19 із 23 закладів. Усі забезпечені генераторами та автономним теплопостачанням, 19 — автономним водопостачанням, а 16 уже обладнані сонячними панелями.

До кінця року передбачено реалізацію низки проєктів для підвищення рівня автономності медзакладів області за підтримки міжнародних партнерів. Зокрема, дев’ять закладів планують обладнати сонячними енергетичними системами у межах проєкту «Промінь надії», чотири за підтримки ЮНІСЕФ та два за підтримки Міжнародного комітету порятунку. Крім того, для десяти медзакладів передбачено встановлення мобільних дизельних котлів за підтримки Бельгійського агентства з розвитку Enabel.

Як повідомляло Інше ТВ, Чиновники Миколаївщини зустрілися обговорити темпи підготовки об’єктів критичної інфраструктури до зими (ФОТО)