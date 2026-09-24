У Нью-Йорку сьогодні готується тристороння зустріч Україна-росія-США.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на свої джерела у дипломатичних колах.

За словами нашого співрозмовника, про це під час переговорів домовилися президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп.

Україну на зустрічі представлятимуть керівник ОП Кирило Буданов і голова СЗР Рустем Умеров. США — спецпредставники Джаред Кушнер і Стів Віткофф. росію — спецпосланник путіна Кірілл Дмитрієв, який вилетів до США.

Головним пунктом обговорення стане енергетичне перемир’я

Важливо те, як сторони його трактують та способи контролю за його дотриманням.

За інформацією джерела, російська сторона наполягатиме на тому, щоб у рамках енергетичного перемир’я розглядалися й питання вільного судноплавства, і «тіньовий» флот, що експортує російську нафту.

Свобода судноплавства буде вигідною й для України, оскільки тоді вона зможе вивезти свій урожай — пшеницю, кукурудзу, соняшник та інші культури.

Щодо варіантів завершення війни, то очікується, що на розробку відповідних дорожніх карт може вплинути зустріч Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна.

P.S. В ОП спростували інформацію про тристоронню зустріч України, США та росії у Нью-Йорку. Українська делегація вже повертається додому, заявив радник президента Дмитро Литвин.