Адміністрація Трампа наполягає на трьох невідкладних кроках у межах зусиль із деескалації війни в Україні та відновлення дипломатичного діалогу з Росією, повідомив у середу в інтерв’ю виданню Axios президент України Володимир Зеленський:

Припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Відновлення роботи чорноморського «зернового коридору».

Тристороння зустріч за участю США, Росії та України — можливо, в Абу-Дабі.

Президент Трамп докладає нових зусиль для відновлення дипломатичного шляху до завершення війни, але його першочерговим завданням є угода про припинення українських атак на російські об’єкти виробництва дизельного пального, що спричинили різке зростання цін як у США, так і в усьому світі, – передає видання загальний настрій адміністрації Трампа.

Однак після кількох днів дипломатичних переговорів і зустрічей на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку цього тижня перспектива «енергетичного перемир’я» виглядає примарною. Незрозуміло навіть, чи прагне цього президент Росії Володимир Путін.

За інформацією обізнаного джерела, у четвер до Нью-Йорка прибуде представник Путіна Кирило Дмитрієв для зустрічі з посланцями Трампа — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером — з метою обговорення нових пропозицій США.

У вівторок у Нью-Йорку Зеленський обговорив із Трампом зусилля щодо завершення війни та можливе припинення ударів по енергетиці.

Пізніше того ж дня Віткофф і Кушнер зустрілися з українською переговорною групою та радниками з питань національної безпеки Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розповів Axios, що пропозиція щодо взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі надійшла від США і що Україна готова на неї погодитися.

«Зараз на столі лежить пропозиція: енергетичне перемир’я. Ми готові», — зазначив він.

Зеленський додав, що США також прагнуть відновити роботу «зернового коридору» та організувати тристоронню зустріч між США, Україною та Росією.

Остання зустріч у форматі США–Україна–Росія відбулася в лютому (до початку повномасштабної війни). Відтоді переговорний процес фактично завмер.

Зеленський повідомив Трампу, що волів би провести тристоронню зустріч і зробити припинення ударів по енергетиці одним із її перших конкретних результатів.

США порушили питання про можливість спочатку провести зустріч на рівні технічних груп, а не лідерів держав. За словами Зеленського, як можливе місце проведення обговорювався Абу-Дабі. «Ми відкриті — будь-яка країна, будь-який формат», — сказав він.

Президент України зазначив, що під час зустрічі з Трампом сказав йому: грудневий саміт G20 у Маямі також може стати нагодою для проведення тристоронньої зустрічі лідерів.

Державний секретар Марко Рубіо заявив у середу після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що Трамп запросив Путіна взяти участь у цьому саміті.

Зеленський також зауважив, що саме лише зібрання представників трьох сторін в одній кімнаті вже стало б значним кроком до деескалації.

Коротко про головне

Нинішня активізація зусиль щодо відновлення переговорів розпочалася три тижні тому, коли директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Москву. Після цього Віткофф і Кушнер здійснили поїздки до Москви та Києва. 5 вересня вони провели тригодинну зустріч із Путіним у Москві, а потім вирушили до Києва на зустріч із Зеленським. Після їхнього повернення Трамп провів тривалу телефонну розмову з Путіним.

Зеленський розповів, що Віткофф і Кушнер були налаштовані дуже оптимістично, коли доповідали йому про результати зустрічі з Путіним.

«Вони казали: “Ми вважаємо, що Путін готовий”. Я відповів: “Слухайте, я не впевнений”», — згадував Зеленський.

За словами Зеленського, американські посланці відповіли: «Ні, ми близькі до цього». Зеленський сказав їм, що готовий обговорювати припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та інші кроки з деескалації, але залишається скептичним щодо того, чи виконає Путін свої обіцянки.

Зеленський зазначив, що й далі сумнівається в намірах Путіна і вважає, що російський лідер може знайти причини, аби уникнути тристоронньої зустрічі за участю лідерів.

У середу в Кремлі заявили, що умови для відновлення мирних переговорів з Україною ще не дозріли і наразі немає перспектив для зустрічей сторін на високому рівні.

За кілька хвилин до розмови Зеленського з Axios Росія випустила по Києву низку балістичних ракет. Під час інтерв’ю президент отримував на телефон кілька повідомлень про нові ракетні атаки.

Що кажуть сторони

Зеленський розповів, що під час зустрічі у вівторок Трамп дуже схвально поставився до цих дипломатичних зусиль.

Трамп сказав йому: «Ми спробуємо», — зазначив Зеленський.

«Я відповів: “Чудово, і я щиро бажаю вам не просто спробувати, а й досягти успіху”», — згадував Зеленський.

Зеленський наголосив, що Київ прагне досягти прогресу до настання зими, незалежно від політичного календаря США.

США мають власний економічний інтерес у припиненні ударів по енергетичній інфраструктурі.

Зеленський повідомив, що американські посадовці наголошували на важливості зменшення кількості атак на енергетичну інфраструктуру через їхній вплив на ціни на енергоносії.

Зеленський розповів, що у вівторок обговорював зусилля щодо припинення вогню та відновлення роботи «зернового коридору» з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також із представниками Індії, ОАЕ та Єгипту. За його словами, ці країни також ведуть переговори з Росією.

«Усі хочуть припинення вогню. Коридор має знову запрацювати. Ми це підтримуємо. Я знаю, що вони спілкуються з росіянами. Побачимо».— сказав Зеленський.

Зеленський повідомив, що Віткофф, Кушнер та їхня команда провели додаткові переговори після його зустрічі з Трампом і домовилися продовжувати роботу над пропозиціями та передавати сигнали Москві.

Українські посадовці зазначили, що певні елементи ще потребують доопрацювання протягом наступних двох тижнів, перш ніж американська сторона представить їх росіянам.

Зеленський сказав, що очікує, що Трамп насамперед зосередиться на спробі досягти домовленості про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.