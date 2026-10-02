Франція розпочала підготовку до навчання українських пілотів, які мають керувати винищувачами Rafale. Йдеться про підготовку напередодні можливої передачі Україні перших літаків у межах домовленостей між Києвом і Парижем, пише Кореспондент.

За словами заступника міністра Франції з питань Європи Бенжамена Аддада, переговори щодо постачання літаків тривають. Він наголосив, що Rafale мають пілотувати саме українські військові.

“Наразі ми ведемо переговори з українцями щодо постачання літаків Rafale, які будуть пілотувати не французи, а українські пілоти”, – зазначив Аддад.

Він також повідомив, що Париж уже “розпочав роботу з підготовки цих пілотів”.

Навчання льотчиків традиційно передбачає кілька етапів. Спочатку вони тренуються на навчальних літаках, зокрема Grob G-120TP та Dornier Alpha Jet, а вже після цього переходять до складніших винищувачів.

Франція та Україна раніше оголосили про «дорожню карту», яка передбачає придбання Києвом 16 Rafale. Перші чотири літаки можуть передати після завершення підготовки українських пілотів.

Водночас у перспективі кількість французьких винищувачів для України може зрости. Згідно з листом, підписаним Емманюелем Макроном і Володимиром Зеленським 17 листопада 2025 року, протягом наступних 10 років для українських Повітряних сил можуть замовити до 100 Rafale.