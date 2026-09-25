Сьогодні, 25 вересня, близько 14:00, у м. Новий Буг Баштанського району на перехресті вулиць Гребеннікова та Харчука відбулось зіткнення автомобіля ЗАЗ Таврія, яким керував 75-річний чоловік, та мотоцикла Suzuki під управлінням 28-річного водія.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, внаслідок зіткнення транспортних засобів травми різного ступеня тяжкості отримали 28-річний водій та 27-річний пасажир двоколісного транспорту. На жаль, згодом водій мотоцикла помер у лікарні.

Наразі керманич легковика за станом здоров’я перебуває у медичному закладі.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Досудове розслідування триває.

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