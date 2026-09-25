Після евакуації з поля бою для пораненого військового починається складний шлях: лікарні, численні обстеження, операції та тривале відновлення.

До цього додаються оформлення документів, пошук потрібних спеціалістів, спілкування з військовою частиною та підготовка до нового життя. Навіть тим, хто звик до стресу, пройти цей шлях самостійно дуже важко.

Військові 12-ї бригади «Азов» можуть звернутися до служби АЗОВ.Супровід, яка підтримує на кожному етапі відновлення. Служба супроводу 12-ї бригади «Азов» діє як частина медичної служби бригади. Її команда організовує лікування, психологічну підтримку, реабілітацію, соціальну адаптацію та допомагає з професійним розвитком.

Один фахівець координує весь шлях

Лікування після поранення часто проходить у кількох медичних закладах. Військового можуть направити на додаткові обстеження, операції, реабілітацію або протезування. На кожному етапі з’являються нові призначення, документи та терміни.

Команда АЗОВ.Супровід працює за кількома напрямами:

медичний супровід під час лікування, реабілітації та протезування;

психологічна підтримка військових;

допомога звільненим з полону під час фізичного та психологічного відновлення;

підтримка військових у соціалізації та поверненні до активного життя;

професійна орієнтація та неформальне навчання;

допомога чинним бійцям із лікуванням соматичних захворювань;

залучення до адаптивного спорту.

Напрями допомоги можуть поєднуватися залежно від стану людини та її планів. Один боєць після реабілітації повертається до підрозділу, іншому потрібні протезування, нова професія та підготовка до цивільної роботи. Команда враховує як медичні рекомендації, так і вибір самого військового.

Психологічна допомога після фронту і полону

АЗОВ.Супровід надає психологічну підтримку: консультації психотерапевта або психіатра, групові заняття. Фахівці допомагають зрозуміти стани, які можуть виникати під час відновлення, і обрати відповідний вид допомоги.

Після російського полону потрібен особливий підхід. Перші дні після обміну призначені для медичного огляду, відпочинку та початкової адаптації. Приблизно через тиждень до лікарні приїжджають кейс-менеджер, психолог і тренер з адаптивного спорту.

Досвід «Азову» передають іншим командам

У серпні 2026 року АЗОВ.Супровід разом із благодійним фондом U4Heroes провів першу школу служб супроводу Care Company. Навчальна програма тривала 12 днів і була розрахована на команди, які працюють із військовослужбовцями бригад.

Учасники знайомилися зі структурою служби, кейс-менеджментом, роботою з пораненими та звільненими з полону, а також із зовнішніми зв’язками й комунікаціями. Основою програми стали практичні напрацювання, перевірені під час супроводу бійців 12-ї бригади.Проведення школи допомагає поширювати цю модель на інші підрозділи Сил оборони України. На сайті служби azov.care можна дізнатися більше про доступні напрями допомоги, команду та умови звернення. Там також є матеріали для військових, які проходять лікування, відновлення чи адаптацію після служби