Цього тижня президент Дональд Трамп знову закликав Володимира Зеленського поїхати до Москви на зустріч із Володимиром Путіним — попри неодноразові відмови в минулому, — оскільки США прагнуть відновити мирні переговори між Україною та Росією.

Про це пише Bloomberg.

Зеленський відхилив цю пропозицію, озвучену під час зустрічі з американським лідером в ООН; за словами осіб, обізнаних із позицією українського президента, те, що Трамп порушив це питання, викликало в нього невдоволення.

Коли журналісти запитали, коли він відвідає Москву, Зеленський відповів: «На ракеті», додавши нецензурне слово.

Цього тижня в Нью-Йорку Зеленський і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели окремі зустрічі з представниками адміністрації Трампа. США закликали обидві сторони домовитися про припинення ударів по енергетичних об’єктах одна одної на тлі стрімкого зростання світових цін на дизельне пальне, проте жодна зі сторін не погодилася на це.

У п’ятницю Зеленський заявив, що технічні переговори щодо миру за участю України та Росії, ймовірно, відбудуться в Об’єднаних Арабських Еміратах, хоча США ще не запропонували конкретної дати.

Європейські посадовці зазначають, що Трамп і його команда з розумінням поставилися до їхніх зусиль переконати США підтримати Україну до настання зими. Вони також повідомили, що зустріч Трампа із Зеленським пройшла переважно в позитивному ключі.

Трамп ще не вирішив, чи надаватиме Україні додаткові засоби протиповітряної оборони цієї зими — оскільки США самі стикаються з дефіцитом через війну за участю Ірану, — однак погодився видати Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot.

КОНФЛІКТ/ВІЙНА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ

У п’ятницю Зеленський повідомив, що Трамп сказав йому про прийняття остаточного рішення цього тижня, хоча й не уточнив терміни постачання. Очікується, що виробництво розпочнеться не раніше ніж за рік, тому це не вирішить нагальнішої потреби України в захисті об’єктів критичної інфраструктури від російських атак у холодну пору року.

Пропозиція Трампа щодо зустрічі з Росією прозвучала того ж тижня, коли державний секретар Марко Рубіо оголосив, що США запросили Путіна взяти участь у саміті «Групи двадцяти» (G20) у Флориді в грудні — заява, що викликала критику в Європі.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила телеканалу CNN, що це повідомлення було «дуже важко сприйняти». Люди, близькі до Кремля, припускають, що Путін, ймовірно, все одно пропустить саміт G20 і відвідає саміт, який у листопаді організовує президент Китаю Сі Цзіньпін.

Європа також зростає в занепокоєнні щодо наполягання деяких республіканських законодавців заборонити експорт дизельного палива з США. Цього тижня Трамп заявив, що підтримує цю ідею, оскільки війни в Ірані та Україні призвели до рекордного зростання цін на паливо. Призупинення експорту змусить Європу та Латинську Америку шукати важкодоступні альтернативи, що посилить інфляційний тиск у всьому світі. На Трампа тиснуть, щоб він вирішив проблему високої вартості дизельного палива в США до проміжних виборів у листопаді.