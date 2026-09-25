Прикордонники Могилів-Подільського загону припинили спробу незаконного перетинання державного кордону. Порушником виявився 30-річний житель Миколаївщини.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України, передає Інше ТВ.

Щоб уникнути зустрічі з правоохоронцями, до прикордоння молодик діставався в обхід блокпостів. Далі планував переплисти Дністер та потрапити до сусідньої країни.

До водної «мандрівки» чоловік підготувався заздалегідь: прихопив із собою акваскутер, який мав допомогти швидше подолати річку. Попри нічну пору та холодну воду, чоловік наважився на небезпечний заплив, ризикуючи власним здоров’ям та життям. Однак дістатися протилежного берега йому не вдалося – прикордонний наряд помітив плавця у воді та одразу висунувся на катері для його затримання.

Миколаївця притягнуто до адміністративної відповідальності.

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