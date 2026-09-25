Корпорація ArcelorMittal офіційно оголосила про повне припинення роботи свого українського підприємства — металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг».

«Останніми тижнями стає дедалі очевидніше, що завод є цілеспрямованою мішенню. Серія ракетних ударів призвела до трагічної загибелі п’ятьох наших колег, поранення інших працівників та значних пошкоджень виробничих об’єктів.



Тому ми ухвалили надзвичайно складне рішення: за нинішніх обставин перезапустити завод неможливо.



Від початку війни у лютому 2022 року наші колеги в Україні зробили надзвичайну роботу, щоб забезпечити функціонування шахт і заводу. Вони продемонстрували неймовірну мужність, стійкість і відданість справі в умовах, які є надзвичайно важкими і які більшість із нас навіть не може повною мірою уявити.



Попри величезні випробування, через які їм довелося пройти, вони продовжували підтримувати одне одного, свої громади та компанію. Ми також надзвичайно вдячні нашим колегам з усього світу, які продемонстрували неймовірну емпатію та підтримку.



Ми й надалі значною мірою інвестуємо в Україну. Наразі наша увага зосереджена на максимальному захисті інфраструктури наших активів, щоб ми могли відновити виробництво, щойно буде досягнуто миру.



Будь ласка, приєднайтеся до нас і тримайте у своїх думках наших українських колег та всіх, хто постраждав від цієї війни», — йдеться в офіційній заяві компанії.