17 українців вдалося повернути з ТОТ, ще 4 — з ТОТ, але через інші країни: Грузію та Молдову.

Серед повернутих — три родини з Херсонщини. До окупації вони були сусідами, а за ці роки фактично стали однією великою родиною. Разом переживали обстріли, тривалі відключення світла, ділили продукти й підтримували тих, кому було найважче. Про цей час вони говорять: «Ми вижили, бо трималися одне за одного».

Проте, на жаль, виїхати змогли не всі. Через різке погіршення стану здоров’я двоє їхніх близьких залишилися на ТОТ. Тому сьогоднішнє повернення для цих родин — це і радість, і переживання за тих, хто поки залишається там.

Окремо після повернення для них було принципово важливо не розділятися. Серед членів цих родин є люди з інвалідністю, а самостійно вирішити питання житла вони не могли. За взаємодії Офісу Омбудсмана та БО «БФ «Рокада» родини забезпечили спільним житлом, де вони зможуть залишатися поруч і підтримувати одне одного.

Чотири людини, яких евакуювали з ТОТ через Грузію та Молдову, — це ціла родина: українець, його батько та двоє малолітніх дівчат. Родина зазнавала переслідувань після того, як матір дітей затримали за її проукраїнську позицію та засудили до тривалого строку ув’язнення.

-Для мене важливо, щоб кожен із вас, хто читає текст, розумів: за кожним таким поверненням стоїть значно більше, ніж сама дорога: відновлення документів, пошук безпечного маршруту, координація між державними органами та партнерами, медичний супровід, житло і допомога вже після приїзду, – зазначив Дмитро Лубінець

Водночас, говорячи про це повернення, я знову хочу згадати Олешки. Ситуація в цьому та навколишніх населених пунктах Херсонщини потребує негайної уваги міжнародної спільноти. Люди там продовжують жити в умовах постійної небезпеки, проблем із доступом до ліків, продуктів та інших базових речей, а можливості безпечного виїзду залишаються суттєво обмеженими.

До мене щодня надходять звернення щодо сприяння виїзду людей із цього району. Ми опрацьовуємо кожне з них, працюємо з державними та міжнародними партнерами та шукаємо всі можливі шляхи для повернення наших громадян.

Якщо вам необхідна допомога, щоб виїхати з тимчасово окупованої території, звертайтеся до Офісу Омбудсмана України:

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з-за кордону: +38 (044) 299 74 08

з тимчасово окупованих територій: +38 093 406 80 17 — WhatsApp, Viber, Telegram

hotline@ombudsman.gov.ua