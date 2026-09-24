Працівники ДБР викрили військовослужбовця, який за гроші обіцяв військовозобов’язаним допомогти уникнути мобілізації.

Про це повідомляє Теруправління ДБР у Миколаєві, передає Інше ТВ.

За даними слідства, військовослужбовець через знайомих шукав чоловіків, які порушили правила військового обліку, та пропонував свої «послуги». Фігурант запевняв, що має вплив на посадовців одного з районних ТЦК та СП Миколаївської області й членів військово-лікарської комісії.

За 6–8 тисяч доларів США він обіцяв домогтися зняття військовозобов’язаного з розшуку, а надалі — допомогти уникнути мобілізації за станом здоров’я.

Військовослужбовця затримали після отримання другої частини грошей.

Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення особи, уповноваженої на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетні до схеми.

Заходи проводили за сприяння СБУ, Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та Управління внутрішньої безпеки Головного управління Військової служби правопорядку.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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