Українська боксерка Ірина Луцак виборола бронзову нагороду на чемпіонаті Європи-2026 у Софії, виступивши у ваговій категорії до 80 кг.

Ця нагорода стала першою для національної збірної України на цьогорічному континентальному чемпіонаті, пише Кореспондент.

Луцак почала змагання одразу з чвертьфінальної стадії. У матчі за вихід до півфіналу вона перемогла представницю Болгарії Алейну Мехмед, що забезпечило їй щонайменше бронзову нагороду.

У півфіналі українка зустрілася з Лізою О’Рурк з Ірландії – чемпіонкою світу 2022 року та срібною призеркою чемпіонату світу 2025 року. Бій завершився перемогою ірландської спортсменки за одностайним рішенням суддів.

Для 21-річної українки це вже другий поспіль чемпіонат серед дорослих на такому високому рівні. У 2025 році вона брала участь у чемпіонаті світу, де дійшла до стадії 1/8 фіналу.

Україна має можливість збільшити свою кількість медалей у найближчі дні. До фіналів чемпіонату Європи вже пробилися Анна Охота у ваговій категорії до 48 кг та Ельвін Алієв у категорії до 65 кг. Ще дві медалі, принаймні бронзові, забезпечили собі Павло Ілюша (до 80 кг) та Айдер Абдураїмов (до 60 кг).

Чемпіонат Європи-2026 триває у Софії з 17 по 25 вересня.