Вчора в Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН російський пропагандист, кореспондент ВДТРК (телеканал «Росія-1») Валентин Богданов наздогнав президента України Володимира Зеленського, біг за ним і вигукував: «Владимир Александрович, когда в Москву?».

Зеленський довго не реагував, спілкуючись з кимось англійською. А потім, не зупиняючись, різко кинув у відповідь: «На ракеті, блд».

Цю відповідь сам Богданов виклав і Інтернет, згодом його активно цитували як українські, так і російські ЗМІ.

Врешті у речника Кремля Пєскова російські пропагандисти випросили коментар цієї фрази.

-Принаймні, він не відмовився приїхати в Москву, я такого не почув, – сказав Пєсков.