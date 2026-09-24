Президент Зеленський після зустрічі з Трампом дав інтерв’ю The Wall Street Journal. Його запитали, чи хотів він зустрітися з Маском, і що він від нього хоче. Ось що відповів Зеленський:

– Насамперед ми вдячні його компанії — SpaceX та самому Ілону. Завдяки Starlink ми справді мали якісний зв’язок для наших людей у ​​ці складні часи, під час війни. Тож це важливо. Так, дуже важливо. Проблема в тому, що Китай дуже близький до таких технологій і ділитиметься ними з Росією. І це правда: вони вже почали це робити — і діяти дуже, як би це сказати, високоточно, так? Завдавати високоточних ударів по території України. Вже було кілька випадків, коли вони намагалися застосувати цю нову технологію; не масово, але вони на цьому шляху, вони відпрацьовують це на практиці. Тобто вони використовують її так: скажімо, дрон залітає просто у вікно будинку, зависає там і чекає на людей. А потім, коли люди з’являються, він атакує. Це нові явища, з якими ми стикаємося, — технології, які насправді є і у Сполучених Штатів Америки. Тобто ви маєте такі технології. І Китай ділитиметься ними з Росією. Вже ділиться. Ми вважаємо, що наприкінці грудня чи в січні вони передадуть ці технології, і це факт. Саме тому я хотів поговорити з… тобто не те що я хотів — ми говорили з Ілоном. Я маю на увазі, що наші команди мають це обговорити. Я вважаю, що це важливо.

Це важливо, адже всі технології, що сьогодні застосовуються на території України… Заради чого це все? Чому північнокорейці використовують технології та навчаються в Україні? Заради чого північнокорейські солдати йдуть на цю війну? Щоб допомогти росіянам? Ні, я не впевнений. Насамперед — щоб здобути досвід, підготувати операторів дронів, опанувати нові технології та нові методи ведення війни. Абсолютно нові. Так. А що вони робитимуть потім? Де вони це застосовуватимуть? Так, вони використовуватимуть це там, де мають власні інтереси. І саме тому я вважаю, що Китай використовує свої технології разом із Росією. Не тому, що вони великі друзі, брати й сестри — звісно, ​​ні. Так, усе дуже прагматично, адже цей досвід їм десь знадобиться. Саме тому я завжди кажу, що під час цієї війни — цього досвіду, цієї надто довгої війни з усіма цими сучасними військовими технологіями — ми повинні розуміти: відстані між… тобто в цій війні взагалі немає жодної відстані. Жодної. Тому нам потрібно ділитися технологіями, допомогою та підтримкою. Ми мусимо зупинити будь-який тероризм, будь-якого агресора; ми повинні їх зупинити.

Журналіст: Розкажіть трохи про ваші власні програми створення балістичних і протибалістичних систем — про те, що ви розробляєте власні зразки. На якому етапі зараз ці програми?

– На сьогодні ми знаємо, що однією з найкращих у світі є система Patriot виробництва США; вона є не лише у Сполучених Штатах, а й у деяких партнерів в Азії та — як я вже казав — виробляється за ліцензією в Європі. Тож у цьому напрямку ми хочемо отримати ліцензії на майбутнє. Так, але паралельно… Patriot — це чудова система, проте вона дуже дорога, і її кількості недостатньо. Так, її не вистачає ні Європі, ні світу загалом, оскільки обсяги виробництва дуже малі. Навіть попри кроки щодо нарощування виробництва, вжиті американським урядом (і обсяги справді зростатимуть), цього все одно замало — і завжди буде замало. Тому ми хотіли створити протибалістичну систему з дешевими ракетами, спираючись на наш досвід, і надавати ліцензії іншим країнам, щоб дати їм можливість захистити себе. Не лише на випадок війни, а й для мирного часу — щоб їхні суспільства почувалися впевнено, знали, що їхній «щит» надійно закритий.

Саме це я хотів створити й поширювати, адже отримати навіть одну таку ракету дуже складно. Тому я прагнув, щоб ми могли виробляти тисячі й мільйони таких ракет і просто надавати їх людям — бо я впевнений, що вони цього потребують. Саме тому ми почали над цим працювати. Сподіваємося, що взимку — наприкінці цього чи на початку наступного року — ми отримаємо першу систему, щоб випробувати її та перевірити, як вона працює. Ця система має назву «Фрея». І дай Боже, щоб вона спрацювала.