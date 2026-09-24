Головним управлінням статистики у Миколаївській області узагальнені результати роботи підприємств області, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

У січні–червні 2026 року обсяг роздрібного товарообороту склав 20,7 млрд.грн і на 5% (у порівнянних цінах) був вище рівня січня–червня 2025 року.

У структурі роздрібного товарообороту переважали непродовольчі товари (53,8% загального обсягу), продаж яких становив 11,1 млрд.грн (на 10,3% більше січня–червня 2025 року). Найбільші обсяги продажу припадали на фармацевтичні товари (17,8% обсягу реалізації непродовольчих товарів), бензин моторний (8,8%), косметичні товари й вироби для туалетних кімнат (7,5%), побутові електротовари (6,3%), медичні та ортопедичні товари (6,1%).

Реалізація продовольчих товарів порівняно з січнем–червнем 2025 року зменшилась на 0,7% і склала 9,6 млрд.грн. Вагомими обсягами продажу виділялися алкогольні напої (11,7% обсягу реалізації продовольчих товарів), м’ясо та м’ясні продукти (11,5%), молочні продукти (10,4%), тютюнові вироби (10,3%), фрукти й овочі свіжі (8%).

У торговій мережі реалізація товарів українського виробництва склала 51%, зокрема, на вітчизняні продовольчі товари припало близько 80%, на непродовольчі – 27%.