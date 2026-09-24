Хасид Йонатан Карлінський, якого затримали на кордоні після повернення з Рош га-Шана в Умані, перебуває на Одещині в ізоляторів для утримання військових, що залишили місце служби. Його мають призначити медиком у військову частину на Харківщині.

Про це пише ізраїльське видання Ynet із посиланням на Федерацію єврейських громад України, передає Hromadske.

Там сказали, що отримали від української армії повідомлення про місце перебування Карлінського. У місці утримання йому надають кошерну їжу, а головний рабин Одеси й півдня України Авраам Вольф та його заступник Шнеур-Залман Віглер перевіряють, чи там дотримуються його права.

Також йому передали йому молитовник, а сьогодні він отримав «арба мінім — чотири види рослин, потрібних для спеціального обряду під час єврейського свята Суккот.

У Федерації єврейських громад також повідомили адвокату хасида, що його не направлять до зони бойових дій. Натомість він служитиме лікарем на тиловій базі за кілька десятків кілометрів від фронту.

«Той факт, що Карлінський має медичні знання, а також зростальна нестача медичного персоналу в українській армії призвели до того, що армія зараз дуже потребує його й не може його звільнити. Крім того, він раніше служив в армії, до того як повернувся до релігійного життя та виїхав до Ізраїлю, і з їхнього погляду він належить до них», — йдеться в заяві організації.

Сам Карлінський нібито записав відео, де сказав, що його стан добрий і з ним поводяться належним чином.

Як пише Ynet, сім’я хасида зверталася до багатьох установ і посадовців, щоб домогтися його звільнення, але безрезультатно, оскільки він як уродженець України зобов’язаний проходити військову службу.

Додаткові перевірки також засвідчили, що він не має звільнення від призову нібито як батько шістьох дітей, оскільки насправді він є батьком лише однієї доньки.

Голова єврейських громад України рабин Меїр Стемблер заявив, що Україна «робить усе, що може, і ми дуже вдячні їй за врахування потреб усіх релігій та кожного військовослужбовця». Оскільки сам Карлінський сказав, що з релігійних міркувань не хоче носити зброю, «вони пішли йому назустріч, призначивши його лікарем».

Надалі його, можливо, зможуть залучити до військового рабинату української армії: «Україна перебуває у дуже важкій війні проти агресивного ворога, який уже майже п’ять років завдає шкоди людям, будівлям, школам, лікарням та іншим об’єктам. Люди гинуть щодня, тому існує великий дефіцит особового складу. Кожен громадянин України тут потрібен, тому немає можливості отримати звільнення від служби».

Ізраїльські медіа писали, що 49-річний Йонатан Карлінський буцімто виїхав з України до Ізраїлю ще 14 років тому, однак цьогоріч приїжджав до Умані на святкування Рош га-Шана.

На пункті пропуску він звернувся до українських правоохоронців українською, що нібито і дало їм зрозуміти, що він має громадянство України. Після цього Карлінського затримали й мобілізували.

У ДПСУ пояснили, що чоловік мав також громадянство України й перебував у розшуку. Саме це й стало причиною його передачі працівникам поліції. Водночас там наголосили, що інформація про те, що Карлінського мобілізували безпосередньо у пункті пропуску «не відповідає фактичним обставинам події».