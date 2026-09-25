Як повідомили у Генштабі, у ніч на 25 вересня 2026 року, в Ульяновську Ульяновської області рф уражено підприємство «НВП Завод Іскра».

Довідково. АТ «НПП «Завод Іскра» входить до складу концерну ВКО «Алмаз-Антей» та є підприємством воєнно-промислового комплексу рф. Спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів та елементної бази для підприємств ВПК.

Підприємство спеціалізується на виробництві елементної бази для виробників радіоелектронної апаратури, вимірювальної техніки, засобів зв’язку та техніки спеціального призначення, входить до складу концерну «Алмаз-Антей».



У рамках кооперації є учасником виробництва керованих авіаційних ракет Х-59М2/М2А і бойової машини 72В6 ЗРГК «Панцирь-С» (та його модифікацій).

Окрім того, уражено

ВАТ «Єфремовський завод синтетичного каучуку» в м. Єфремов Тульської області та АТ «Воронежсинтезкаучук» у районі м. Воронеж Воронезької області.

Обидва підприємства залучені в процес виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет ОТРК «Іскандер».

Ураження подібних об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації.