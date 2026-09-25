Сенат Італії остаточно схвалив урядовий план, що відкриває шлях до відновлення виробництва атомної електроенергії майже через 40 років після закриття останнього реактора.

Про це повідомляє OilPrice з посиланням на Reuters, передає ua.news.

Підготовка нових правил

Після ухвалення закону уряд упродовж 12 місяців має підготувати виконавчий декрет. Він регулюватиме ліцензування реакторів, стандарти безпеки, поводження з радіоактивними відходами та критерії вибору майданчиків для майбутніх об’єктів.

Влада планує робити ставку на малі модульні реактори та інші передові ядерні технології. Прихильники такого підходу вважають, що він допоможе декарбонізувати промисловість, посилити енергетичну безпеку та зменшити залежність країни від імпорту енергії.

Відмова від атомної енергетики

Раніше Італія експлуатувала чотири ядерні реактори. Після референдуму 1987 року, проведеного наступного року після аварії на Чорнобильській АЕС, країна вирішила поступово відмовитися від атомної енергетики. Останній реактор зупинили 1990 року.

На референдумі 2011 року, що відбувся після аварії на японській АЕС «Фукусіма-1», понад 90% учасників висловилися проти атомних електростанцій. Нинішній уряд вважає, що технологічний розвиток і сучасні стандарти безпеки змінюють умови, за яких ухвалювали попереднє рішення.

Енергетична залежність і суспільна думка

За даними видання, понад 90% загальних енергетичних потреб Італія забезпечує імпортом, зокрема закуповує електроенергію, вироблену на французьких атомних станціях. Природний газ і нафта становлять приблизно 80% загального енергопостачання країни, а решта припадає на відновлювані джерела.

Водночас суспільство не має єдиної позиції щодо повернення атомної генерації. Опитування, проведене в червні, засвідчило, що 51% респондентів підтримують її відновлення, але більшість виступає проти спорудження АЕС поблизу власного житла. Окремою проблемою залишається відсутність у країні постійного національного сховища радіоактивних відходів від попередньої ядерної програми.

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