Рада директорів TCC Group Holdings схвалила план, згідно з яким нідерландська дочірня компанія групи придбає 100% акцій українського виробника цементу «Івано-Франківськцемент» (IFCEM) та ще трьох компаній на суму до 750 млн євро (857 млн ​​доларів США), повідомляє Focus Taiwan.

Як зазначає ІншеТВ, IFCEM — це торгова марка продукції ПРАТ «Івано-Франківськцемент», одного з найбільших та найсучасніших виробників цементу та будівельних матеріалів в Україні. Завод розташований у селі Ямниця Івано-Франківської області. Цемент виготовляється за передовим та екологічним «сухим способом». Підприємство покриває близько 36% українського ринку цементу з потужністю 4,3 млн тонн на рік. Історичним та чинним власником ПрАТ «Івано-Франківськцемент» є родина Миколи Круця. Микола Круць — засновник, головний бенефіціар, екс-народний депутат та незмінний керівник підприємства ще з кінця 1990-х років, коли комбінат було реорганізовано. Він контролює групу через швейцарську компанію CemInWest S.A.

Угода також охоплює компанію з виробництва покрівельних матеріалів «Івано-Франківськ-Дах», виробника гіпсових виробів KRU Gips та виробника сухих будівельних сумішей KRU Mix, повідомила віцепрезидентка TCC Group Holdings Шеллі Є (Shelly Yeh) на пресконференції в середу.

За словами Шеллі Є, остаточна ціна придбання буде скоригована на момент завершення угоди з урахуванням таких факторів, як чистий борг і чистий оборотний капітал.

Є зазначила, що план, схвалений на позачерговому засіданні ради директорів у вівторок, ще потребує отримання дозволів від регуляторних органів Тайваню, України та інших відповідних юрисдикцій, перш ніж угоду можна буде остаточно укласти.

Здійснюючи це придбання, компанія прагне розширити свою діяльність у сфері виробництва цементу в Європі — з Південної та Західної до Східної Європи, — а також підготуватися до участі в довгостроковій відбудові України після завершення війни.

У TCC зазначили, що IFCEM є потужним інструментом для розширення європейської присутності групи: компанія займає близько 36% ринку України та має мережу збуту, що охоплює переважно Польщу й Румунію, а також Молдову, Словаччину та Угорщину.

Ще одним важливим фактором стало зростання значення технологій із низьким рівнем викидів вуглецю в цементній промисловості, особливо з огляду на запровадження Європейським Союзом механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM), повідомили в компанії.

TCC планує впровадити свої технології виробництва низьковуглецевого цементу на придбаних підприємствах і реалізувати своє бачення сталого розвитку, відіграючи провідну роль у повоєнній відбудові, йдеться в повідомленні.

Виробничі потужності IFCEM розташовані в Івано-Франківську (західна частина України), приблизно за 760 кілометрів від основних зон бойових дій на південному сході країни.

За даними TCC, завод компанії продовжує працювати без перебоїв від початку російсько-української війни у ​​2022 році. Згідно з річним фінансовим звітом IFCEM за 2025 рік, виручка компанії зросла на 20,3% у річному вимірі — до 16,25 млрд грн (362,41 млн дол. США), тоді як валовий прибуток збільшився на 40,3% — до 6,44 млрд грн.

Валова рентабельність зросла до 39,6% (порівняно з 34% у 2024 році), а чистий прибуток після оподаткування збільшився на 44,5%, забезпечивши показник чистої рентабельності на рівні близько 26,4%.

У TCC повідомили, що залучили Morgan Stanley як фінансового радника для цієї угоди, а міжнародні консультанти у сферах права, бухгалтерського обліку, оподаткування та екології провели комплексну перевірку (due diligence), що охоплювала питання санкцій, трудових відносин, операційної діяльності та валютного контролю.

Компанія також зазначила, що зберігає можливість залучення міжнародних фінансових установ як співінвесторів; зацікавленість у цьому вже виявили наднаціональні інвестиційні фонди.

За інформацією TCC, голова правління Нельсон Чанг (Nelson Chang) очолив делегацію, до якої увійшли керівники європейського та азійського підрозділів компанії, що займаються цементним бізнесом, і відвідав завод IFCEM в Україні в першій половині поточного року.

На заводі було встановлено генеруючі потужності, що працюють на сонячній енергії (50 МВт) та природному газі (19 МВт), з метою зменшення залежності від зовнішньої енергомережі, повідомили в компанії.

Згідно з оцінками Світового банку та ООН, оприлюдненими раніше цього року, потреби України у відбудові протягом наступного десятиліття сягнуть 588 млрд дол. США, причому найбільш нагальними є потреби у відновленні серйозно пошкодженого житла, а також транспортної та енергетичної інфраструктури.