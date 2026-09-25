У відповідь на хвилю диверсій та інших інцидентів, імовірно пов’язаних із Росією, НАТО посилює обмін розвідувальними даними, однак Альянс має зберігати «спокій і впевненість» у своїй здатності протистояти будь-якій загрозі з боку Москви, заявив агентству Reuters високопоставлений командувач Альянсу.

Ці слова генерала ВПС США Алексуса Грінкевича пролунали після того, як Служба військової розвідки Данії попередила: Росія, ймовірно, посилить гібридну війну проти Заходу найближчими місяцями (цей термін охоплює низку атак, що не досягають рівня повномасштабного військового вторгнення).



Данська служба також зазначила, що існує «низький, але зростаючий ризик» того, що Москва може здійснити обмежену військову атаку на одну або кілька країн НАТО, які межують із Росією.

«Це викликає занепокоєння», — сказав Грінкевич, коментуючи низку інцидентів останніх тижнів, зокрема спробу атаки безпілотника на німецький аеропорт Лейпциг-Галле та випадок, коли російське судно випустило сигнальні ракети в бік данського військового гелікоптера.

«Але ми повинні зберігати спокій і впевненість у тому, що ми як Альянс — найпотужніший альянс в історії — маємо необхідні інструменти та механізми для управління цими ризиками», — додав він.



Москва неодноразово заперечувала свою причетність до гібридної війни чи диверсійних операцій у країнах НАТО, а також будь-які плани щодо конфронтації.

ГЕНЕРАЛ: ПУТІНУ КРАЩЕ НЕ НАМАГАТИСЯ НАПАДАТИ, ПОКИ Я НА ПОСТУ

Грінкевич дав телефонне інтерв’ю Reuters дорогою на церемонію зміни командування в штаб-квартирі НАТО в Норфолку (штат Вірджинія), де генерал британської армії має змінити на посаді віцеадмірала ВМС США.

Відповідаючи на запитання про ризик обмеженої атаки Росії на територію НАТО, Грінкевич наголосив на готовності Альянсу до такого сценарію, зазначивши, що такий розвиток подій є «малоймовірним, але його не можна виключати». Гринкевич відкинув припущення про те, що президент Росії Володимир Путін може побачити можливість завдати удару по НАТО, зважаючи на те, що США вичерпали значну частину своїх світових запасів високоточних ракет великої дальності під час війни з Іраном (за інформацією осіб, обізнаних із відповідними даними).

«Категорично ні. Йому краще не намагатися це зробити, поки я тут командую», — заявив він, додавши, що НАТО має всі можливості для захисту кожного клаптика своєї території.

«Якщо ми виходитимемо з поточної ситуації й побачимо появу нових загроз, я впевнений, що вже маю необхідні повноваження для вжиття заходів зі стримування будь-якої агресії проти Альянсу».

НАТО В ПРОЦЕСІ ЗМІН: ЄВРОПЕЙЦІ БЕРУТЬ НА СЕБЕ БІЛЬШУ РОЛЬ

Передача командування в Норфолку європейському воєначальнику є частиною ширшої реорганізації, що відповідає вимогам президента США Дональда Трампа: європейські країни мають брати на себе більше відповідальності за власну безпеку. Також передбачається, що європейський офіцер очолить Об’єднане командування сил НАТО в Неаполі.

Об’єднане командування сил НАТО в Норфолку відповідає за операції в Арктиці та Північній Європі, а також за захист трансатлантичних шляхів постачання.

Намагаючись заспокоїти європейських союзників, стурбованих тривалим переглядом присутності військ США на континенті, Гринкевич зазначив, що Вашингтон продовжуватиме надавати НАТО «критично важливі, але більш обмежені ресурси та можливості» в міру того, як європейці перебиратимуть на себе більшу роль.

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Він заявив, що немає «заздалегідь визначеного рішення» щодо того, скільки американських військових залишиться в Європі та «які саме сили й засоби можуть бути передислоковані». Наразі на континенті дислокується близько 80 000 військовослужбовців США.

Трамп неодноразово погрожував виходом із НАТО — організації, в якій від моменту її заснування у 1949 році домінували США, — звинувачуючи європейців у тому, що вони користуються перевагами безпеки, не роблячи належного внеску.