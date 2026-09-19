У п’ятницю, 18 вересня, громадам Миколаївщини передали пожежні модулі та пінні концентрати для оперативного реагування на пожежі й надзвичайні ситуації.

Про це повідомили в ппресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Обладнання передали в межах проєкту «Партнерство заради безпеки і стійкості громад у Миколаєві, Україна», який фінансується Урядом Данії та реалізується ЮНОПС.

Пожежні модулі разом із пінними концентратами отримали Березанська, Сухоєланецька, Врадіївська, Привільненська, Єланецька та Новомар’ївська громади. Також їх передали регіональним ландшафтним паркам «Приінгульський» і «Гранітно-степове Побужжя» та природному заповіднику «Єланецький степ».

Пінні концентрати отримали Коблівська, Кривоозерська, Благодатненська, Інгульська, Широківська та Березнегуватська громади, КП «Наше Село» Софіївської сільської ради та національний природний парк «Білобережжя Святослава».

Передане обладнання посилить можливості громад і природоохоронних територій щодо оперативного реагування на пожежі та захисту населення і територій.

Нагадаємо, Миколаївщина вже отримувала протипожежне обладнання від міжнародних партнерів: п’ять пожежних модулів у 2023 році та сім – у 2025 році. У 2026 році це вже друга передача такого обладнання у громади.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївщина отримала від Нижньої Саксонії 13 одиниць техніки для громад (ФОТО)