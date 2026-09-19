Цього хижака розміром із звичайного домашнього кота тривалий час не помічали. Його плутали з іншими дикими котами, які мають схожі плями та смуги.

Проте ДНК-аналіз довів, що це унікальний вид. Цей випадок наочно показує, як мало ми досі знаємо про деяких із ссавців планети.

Про це пише Бі-Бі-Сі Україна.

Науковці сподіваються, що відкриття приверне увагу до збереження тигрових котів — групи малих диких котів із Південної та Центральної Америки, які отримують значно менше уваги, ніж їхні більші родичі на кшталт левів, леопардів чи тигрів.

Тигрові коти — це малі плямисті дикі коти, які мешкають у Центральній та Південній Америці: від Коста-Рики до Болівії й Аргентини.

“Це дивовижний результат — ми маємо новий для світу вид, а саме Leopardus tilcayo”, — зазначила Паола Ногалес-Аскаррунс із Вищого університету Сан-Андрес у Ла-Пасі, Болівія. – Неймовірно, що все ще існують нові види, які чекають на своє відкриття. І для цього нам не потрібно вирушати до вулкана, на віддалений острів чи в глибини океану”.

Наразі відомо лише про одного підтвердженого представника цього виду — кота, який мешкає у притулку для тварин у Болівії, однак науковці переконані, що існують й інші.

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