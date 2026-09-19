Президент США Дональд Трамп підписав закон про санкції проти РФ, ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом.

Про це повідомили у Білому домі.

Закон надає президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% на товари з країн, які належать до найбільших покупців російської нафти або газу. До них передусім належать Китай та Індія.

Закон передбачає санкції проти російських посадовців та олігархів, банків, енергетичних і оборонних компаній, а також суден «тіньового флоту», які використовуються для обходу обмежень.

Виняток стосуватиметься країн, до яких імпорт російського газу за 12-місячний період становив менше 15% від загального обсягу газового експорту РФ та за умови, що вони вжили значних заходів для скорочення закупівлі енергоносіїв з Росії.

Окреме положення стосується можливості для Трампа підвищувати до 500% мита на імпорт товарів безпосередньо з РФ, включно з нафтою, природним і скрапленим газом, нафтопродуктами, нафтохімічною продукцією та вугіллям.

Закон також продовжує на п’ять років дію санкційного законодавства США щодо енергетичного й оборонного секторів Ірану.

Президенту України Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за це.

-Коли Ліндсі Грем був тут, в Україні, він завжди говорив, як важливо не збавляти тиск на Росію, посилювати санкції та шукати шлях до миру. Зокрема, й у тих столицях, де ухвалюють рішення про купівлю російської нафти, надання Росії фінансових послуг та залучення російських компаній, пов’язаних із Путіним та війною, до звичайних бізнесових відносин в інших країнах.

Сенатор Грем ні на мить не сумнівався, що Америка має достатньо сили для боротьби з диктаторами та досягнення результатів, якщо діятиме ПРАВИЛЬНО.

Дякую Президенту Трампу за підписання цього надважливого закону. Дякую всім сенаторам і членам Палати представників, які його підтримали. Найкращим вшануванням пам’яті Ліндсі буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону. А найкращою нагородою для всіх, хто допомагає нам тиснути на Росію заради закінчення війни, стане мир. Мир і зняття всіх проблем та викликів, які принесла ця війна.

Мир настає завдяки силі. Спокій приходить завдяки безпеці. А найкращою гарантією безпеки є рішучість.

Дякую всім, хто рішуче захищає життя! Дякую всім, хто з Україною! Америко, дякую!