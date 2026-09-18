Військовослужбовці 1 окремого медичного батальйону Сухопутних військ обмінялись досвідом з воїнами Сухопутних військ ЗС Королівства Швеція та Лейбгвардії — одного з найстаріших полків світу.

Під час відрядження до Королівства Швеція, що відбулося на початку вересня, українські військовослужбовці поділились знаннями щодо організації системи військової медицини в умовах широкомасштабної війни. Велику увагу приділили евакуації поранених з поля бою з використанням наземних роботизованих комплексів.

Про це повідомили у Першому окремому медичному батальйоні, передає Інше ТВ.

Окремий блок був присвячений MAUL — НРК, створеному з урахуванням практичного досвіду 1 окремого медичного батальйону. Шведські військовослужбовці отримали можливість дізнатися більше не лише про концепцію, а й про практику використання цього наземного робота.

Під час заходів із військовослужбовцями Першого медичного зустрівся Головнокомандувач Збройних сил Королівства Швеція генерал Мікаель Классон. Він особисто ознайомився з українським досвідом медичної евакуації та застосування НРК. Классон наголосив, що українці здобувають його на війні ціною крові, а також подякував за можливість допомогти Швеції зміцнювати її безпеку.

За підсумками зустрічі генерал Классон передав командиру 1 омедб Асану Чарухову геральдичний щит Головнокомандувача ЗС Королівства Швеція. Асан Чарухов, своєю чергою, передав Классону шеврон 1 окремого медичного батальйону Сухопутних військ, який шведський головнокомандувач одразу одягнув.

Як повідомляло Інше ТВ, НРК виконали понад 100 тисяч завдань замість українських військових на фронті з початку року