На Миколаївщині сьогодні, 16 вересня, було оперативно організовано перевезення пасажирів одразу кількох поїздів до та з Миколаєва.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає Інше ТВ.

«Спільно з громадами та відповідними службами забезпечили автобусами пасажирів поїздів Київ – Миколаїв та Львів – Миколаїв, а також тих, хто мав вирушити поїздами у зворотному напрямку – з Миколаєва до Києва та Львова.

Загалом автобусами перевезли понад 650 пасажирів.

Завдяки злагодженим діям люди змогли дістатися до Миколаєва та вчасно продовжити свої поїздки у зворотному напрямку.

Дякую громадам, службам та водіям, які швидко включилися в роботу», – зазначив Г.Решетілов.