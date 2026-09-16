Федерація роботодавців України не заперечує проти підвищення основної ставки ПДВ з 20% до 21%. Але за умови, щоби підвищена ставка діяла тимчасово, лише на період воєнного стану, а додаткові надходження спрямовувалися на компенсацію бізнесу за знищені або пошкоджені війною активи.

Про це повідомила нардеп Ольга Василевська-Смаглюк.

ФРУ підтримує запропоновану Мінекономіки концепцію створення для цього окремого Фонду компенсацій обсягом $3–4 млрд. Близько $1 млрд має становити державне фінансування, ще $2–3 млрд планують залучити від міжнародних партнерів. Також передбачений внесок бізнесу за участь у програмі, стартово на рівні 2%.

Компенсація має покривати збитки основних засобів до $10 млн на одну юридичну особу. Збитки понад цю суму зможуть додатково покривати приватні страховики та міжнародні перестраховики.

Ще одна пропозиція ФРУ для наповнення Фонду: тимчасовий імпортний збір за аналогією з тим, що діяв у 2015 році. За розрахунками Федерації, разом із додатковими надходженнями від підвищення ПДВ це могло б забезпечити близько $4 млрд на рік власного ресурсу Фонду.