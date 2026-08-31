Виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов повідомив про результати засідання Ради оборони Миколаївської області.

За його словами, під час засідання проаналізували останні атаки по регіону з боку росії та напрацювали кроки щодо підвищення стійкості області.

«Зокрема, ухвалили рішення обмежити проведення публічних заходів до 1 вересня на відкритій території. Вони можуть проводитися лише у приміщеннях з урахуванням усіх безпекових питань. Дякую за розуміння. Безпека наших дітей – на першому місці», – зазначив Георгій Решетілов.

Як повідомляло Інше ТВ, Освітній омбудсмен закликала відмовитися від проведення масових урочистостей у закладах освіти 1 вересня