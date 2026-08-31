Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо стану виконання Комплексних планів стійкості та підготовки до опалювального сезону 2026/2027 року.

Указ про це оприлюднено на офіційному сайті глави держави, передає Інше ТВ з посиланням на інформацію секретаря РНБО Ігоря Клименка.



Рішення спрямоване на посилення стійкості регіонів, захист критичної інфраструктури та забезпечення належних умов життєдіяльності населення під час осінньо-зимового періоду 2026/2027 року в умовах російської агресії.



Зокрема, рішення передбачає:



– забезпечення безумовного та своєчасного виконання Комплексних планів стійкості регіонів. Посадових осіб попереджено про персональну відповідальність за їх невиконання;



– схвалення та забезпечення реалізації Комплексного плану стійкості Києва;



– актуалізацію регіональних планів відповідно до реальних можливостей їх виконання до початку опалювального сезону;



– збільшення на 20% резервного живлення об’єктів життєзабезпечення, зокрема тепло- та водопостачання;



– забезпечення фактичної наявності резерву пального для стабільної роботи критичної інфраструктури. Мінімальний резерв — не менше двох тижнів;



– забезпечення захисту критичних елементів об’єктів теплової та електричної генерації та створення резерву обладнання, комплектуючих і матеріалів для оперативних ремонтів;



– проведення в регіонах командно-штабних навчань щодо реагування на можливі надзвичайні ситуації на об’єктах тепло-, електро-, газо- та водопостачання;



– вжиття заходів для підвищення автономності багатоквартирних будинків, зокрема шляхом облаштування незалежних систем резервного живлення.



Окремо Уряд має забезпечити пошук додаткових джерел фінансування заходів із підвищення стійкості, зокрема за підтримки міжнародних партнерів, а також посилити роботу із захисту та категоризації об’єктів критичної інфраструктури.



Обласні та Київська міська державна (військова) адміністрації мають щомісяця інформувати РНБО та Кабінет Міністрів про стан виконання Комплексних планів стійкості.



Рішення також передбачає заходи щодо підтримки відновлення рухомого складу «Укрзалізниці» та забезпечення стабільного функціонування паливно-енергетичного комплексу.



Стійкість держави — це готовність кожного регіону, громади та об’єкта критичної інфраструктури працювати навіть в умовах тривалих атак.



Підготовка до викликів зимового періоду має бути системною, завчасною та відповідальною, наголосив Ігор Клименко.