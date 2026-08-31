Чотири країни закликають своїх громадян утриматися від поїздок до України. Іноземців попереджають про загрозу ракетних ударів РФ та складну зиму з відключеннями світла, води й тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлені рекомендації МЗС Британії, Італії, Нідерландів та Німеччини.

МЗС Британії наголосило, що туристичне страхування не покриватиме збитки тих, хто вирішить відвідати Україну всупереч офіційним застереженням. Офіційна заборона поширюється на всю територію країни, за винятком Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської та Чернівецької областей.

Британське відомство акцентує увагу на високих ризиках для енергетичної інфраструктури взимку.

“Російські удари по енергосистемі можуть спричинити позапланові відключення світла або аварійні відключення без попередження. У деяких регіонах можливі планові обмеження електропостачання. Це також вплине на роботу центрального опалення та водопостачання. Враховуйте, що взимку температура може опускатися нижче -20 °C”, – йдеться у заяві британського МЗС.

У МЗС Італії повідомили про зростання небезпеки нових ракетних атак з боку РФ по всій території та категорично не рекомендують здійснювати будь-які поїздки до країни.

На сайті МЗС Нідерландів усю територію України позначили як зону найвищого ризику.

“Ні за яких обставин не їдьте туди. Це надто небезпечно. Посольство Нідерландів не зможе надати вам допомогу, якщо виникнуть проблеми. Якщо ви вже перебуваєте в Україні, покиньте країну, коли це буде безпечно”, – йдеться у його рекомендаціях.

Німеччина оновила свої застереження ще напередодні Дня Незалежності України, попередивши про ризик посилення повітряних обстрілів. Наразі всі поради залишаються чинними – громадянам ФРН радять утриматися від візитів.