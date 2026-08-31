Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Камишіна від виконання обов’язків радника зі стратегічних питань, який працював поза штатом.

Відповідний указ голова держави підписав 31 серпня, передає Громадське радіо.

Сам Камишін підтвердив своє звільнення й розповів, чим займатиметься далі.

«Завершую роботу на позиції радника президента зі стратегічних питань. За ці два роки наша оборонка стала стратегічною галуззю всередині країни і почала інтегруватись в оборонно-промислову архітектуру Європи та США», — написав він у соцмережах.

Камишін повідомив, що продовжить працювати в оборонці, насамперед над залученням інвестицій в український мілтех та розбудовою міжнародних партнерств.

Олександр Камишін — колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості (2023-2024) та колишній голова правління «Укрзалізниці» (2021-2023). До державної служби працював топменеджером у Dragon Capital, SCM, засновував агрокомпанії та інвестиційні фонди. На посаді міністра займався розвитком оборонної промисловості та міжнародною кооперацією, однак зазнав критики через проблеми з якістю вироблених мінометних мін.

У вересні 2024 року Верховна Рада звільнила його з посади міністра стратегічних галузей промисловості. Після цього Зеленський призначив його своїм радником зі стратегічних питань.

Як повідомляло Інше ТВ, у лютому 2025 року в Україні розпочала роботу рада зброярів, головою правління став Камишін