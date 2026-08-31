Як повідомляло ІншеТВ, В Угорщині нестабільний молодий чоловік викрав літак і направив його в бік АЕС

Сьогодні стали відомі деякі подробиці цього інциденту.

Злодій вилетів на Cessna в напрямку Пакша вчора, а потім здійснив екстрену посадку. Після приземлення він спробував втекти, але був спійманий поліцією. За інформацією RTL, він також намагався викрасти кілька літаків в аеропорту.

Викрадача літаків з Калочи було взято під варту, і поліція розпочала його арешт. Як повідомляє RTL, він розповів поліції, що був настільки п’яний, що не пам’ятає, що сталося.