Сьогодні, 29 серпня, близько 06:50 по проспекту Миру у селі Галицинове сталась дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса під керуванням 68-річного чоловіка та двох мотоциклів, за кермом одного з яких перебував 16-річний хлопець, іншого – 14-річний.

За попередніми даними, водії мототранспорту врізалися в автобус, коли той зупинився на зупинці, повідомили в поліції Миколаївської області.

Внаслідок автопригоди постраждали керманичі мотоциклів. Із тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості медики їх госпіталізували. Нині 16-річний хлопець перебуває у реанімаційному відділенні, 14-річний – у стаціонарному.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 ККУ.

Слідчі слідчого управління просять громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо цієї ДТП, звернутися за тел: (098) 351 03 55 або 102.

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