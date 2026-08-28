Сьогодні, 28 серпня, на Миколаївщині приблизно о 9:00 на території СВТ «Магістраль» біля с. Каравелове Мішково-Погорілівської громади сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля ЗАЗ 1102, за кермом якого перебував 19-річний водій, та MAN, під керуванням 48-річного керманича.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 18-річний пасажир легковика з тілесними ушкодженнями був доставлений до медичного закладу.

Водії транспортних засобів не травмувалися.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати на той самий строк.

Нині поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 098-351-03-55 або 102.