Росіяни своїми ударами знищили в Україні близько 90% складів торгівельних мереж. Попри це українці без харчів не залишаться, хоча асортимент товарів у супермаркетах може зменшитись.

Про це сказав міністр аграрної політики України Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами у п’ятницю, 28 серпня, повідомив «Укрінформ».

«На сьогодні знищено, умовно кажучи, 90% логістики харчів торгівельними мережами, але разом з тим, це не означає, що українці залишаться без продуктів. Буде змінна логістика, як кажуть, з коліс, інші варіанти оперативного постачання. Тобто загрози голоду та системного фізичного дефіциту харчів не буде», — запевнив Висоцький.

За його словами, у ситуації, коли агресор прицільно атакує логістичні центри, альтернатив прямому постачанню від виробників до торгівельних мереж немає, попри те, що це набагато дорожче, складніше й довше.

«Асортимент — так, може дещо постраждати, ми про це раніше попереджали. Але загрози для фізичної наявності, принаймні базових продуктів у найближчих доступних до споживача магазинах, відсутні», — підкреслив міністр.

Загалом, за останній місяць ворог уже атакував балістикою й дронами склади та розподільчі центри продуктових мереж «Фора», Varus, «Сільпо», NOVUS. Також окупанти били по складах виробників і мереж, які торгують технікою, іграшками та іншими товарами, крім харчів.