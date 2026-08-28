Першою зупинкою Мистецького поїзда Укрзалізниці за межами України став Кишинів у День Незалежності Республіки Молдова. Після Кишинева поїзд вирушить до ще двох молдовських міст – Унгени та Бельці.

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає Інше ТВ.

Мистецький поїзд з галерейними вагонами розповідає правду про війну в Україні через фотографії в атмосфері спеціально підібраних світла та музики. Колекцію світлин було створено під час подорожей філантропа, фотографа та великого друга Укрзалізниці Говарда Баффетта. Експозиція розповідає історії окупації та визволення, жертовності українських захисників і захисниць, відновлення та тріумфу життя.

Творче натхнення концепції проекту належить Мухаммеду Мухейсену – всесвітньо відомому фотографу, дворазовому лауреату Пулітцерівської премії, фотожурналісту та досліднику The National Geographic.

Перший у світі поїзд-галерею було створено на власних потужностях Укрзалізниці за підтримки The Howard G. Buffett Foundation у 2025 році. За перший рік понад 48 тисяч людей у 43-х містах України від Ізюма до Чопа відвідали цю виставку, де було представлено 60 авторських різножанрових фоторобіт. Сумарно довжина маршруту Мистецького поїзда територією України сягнула 9 тисяч кілометрів.

У 2026 році художню експозицію було частково оновлено, тож у співпраці з Молдовською залізницею CFM та посольством України в Молдові «географію» мандрівного мистецтва розширено. Домовленості щодо курсування поїзда було досягнено на серпневій зустрічі міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника з міністром інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимиром Болею.

Таким чином, з 27 серпня до 4 вересня включно у 3 містах Молдови всі бажаючі зможуть відвідати безкоштовну виставку «Відвага нації» та культурно-залізничний простір на колесах, щоб відчути дух мужності українського народу у протистоянні ворогу.

Детальніше про проєкт, маршрут Мистецького поїзда по містах Молдови та графік роботи виставки можна дізнатися на сайті проєкту: arttrain.uz.gov.ua

Далі у планах міжнародного турне Мистецького поїзда – міста Румунії, Болгарії, Угорщини.

Як повідомляло Інше ТВ, у червні 2025 року Укрзалізниця запустила унікальний мистецький поїзд з фотовиставкою Говарда Баффетта