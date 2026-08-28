За процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури мешканцю Чернівецької області повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів, вчинене з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Встановлено, що підозрюваний за грошову винагороду запропонував військовозобов’язаному чоловіку допомогти з виїздом до Молдови. Ціна такої допомоги – 10000 євро.

Для цього він планував використати транспортний засіб, обладнаний спеціально облаштованим потаємним місцем, у якому мав намір приховати чоловіка під час перевезення. Також у вартість входило надання конкретних порад та вказівок щодо підготовки до переправлення, необхідних речей та способу переміщення.

2 тисячі євро були передані як завдаток, а решта — після прибуття до району державного кордону.

23 серпня 2026 року його протиправна діяльність була припинена співробітниками поліції, СБУ та 26-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у розмірі 665 тис грн.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.