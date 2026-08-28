Начальник відділу освіти, молоді та спорту однієї із територіальних громад Баштанського району Миколаївщини та представниця фізичної особи-підприємця спланували схему розтрати бюджетних коштів під час закупівлі продуктів харчування до закладів освіти, хоча фактично вказані продукти не поставлялись. Своїми діями фігуранти завдали значних збитків державному бюджету. За скоєне їм загрожує до восьми років ув’язнення.

Викрили протиправну діяльність зловмисників слідчі відділення поліції № 1 Баштанського районного відділу поліції за оперативного супроводу співробітників Баштанського районного відділу управління Служби безпеки України та процесуального керівництва Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури.

За процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури повідомлено про підозру начальнику відділу освіти, молоді та спорту однієї з територіальних громад Баштанського району та 44-річній місцевій мешканці. Їм інкримінують причетність до розтрати понад 500 тис грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю продуктів харчування для закладів освіти.

За даними слідства, у 2022 році службові особи відділу освіти організували схему перерахування бюджетних коштів фізичній особі-підприємцю за продукти харчування, які фактично до закладів освіти не постачалися.

Упродовж травня–грудня 2022 року між відділом освіти та підприємцем було укладено низку договорів на постачання продуктів. Водночас, фактичної потреби у таких закупівлях не було. Через воєнний стан заклади загальної середньої освіти громади працювали дистанційно, а роботу дитячих садків було призупинено. Відповідно, харчування дітей у закладах освіти не здійснювалося.

Для документального оформлення неіснуючих поставок 44-річна місцева мешканка, яка фактично вела бухгалтерський облік та звітність підприємця, використовуючи його реквізити та печатку, складала і підписувала документи про нібито поставлені продукти та передавала їх до відділу освіти.

Надалі начальник відділу освіти та головний бухгалтер підписували ці документи, на підставі яких формувалися платіжні доручення та кошти перераховувалися на рахунок підприємця.

Таким чином, за даними слідства, з рахунку відділу освіти безпідставно перераховано понад 500 тис грн бюджетних коштів.

Начальнику відділу освіти інкримінують розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинену у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

44-річній мешканці інкримінують пособництво у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

Судом підозрюваним обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт.

Наразі встановлюються всі обставини кримінального правопорушення, роль кожного з його учасників та надається правова оцінка діям інших посадових осіб відділу освіти.