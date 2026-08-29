Як повідомляло Інше ТВ, цьогоріч через безпекову ситуацію було змінено формат Всеукраїнського забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» – з організованого на індивідуальний.

Зранку 29 серпня, після нічних російських атак на Миколаїв та область (ФОТО), миколаївці все одно вийшли на забіг.

За Героїв України бігли як поодинці, так і невеликими групами. І ділилися фото та відео у соцмережах.

«29 серпня – щорічний патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!»

ГО “ЄДИНА РОДИНА МИКОЛАЇВЩИНИ” разом із родинами загиблих Захисників та мешканців міста взяла участь в забігу.

Ми маємо пам’ятати кожного Захисника.

Нехай Ваша участь стане особистим жестом пам’яті та вдячності нашим полеглим Захисникам.

Біжімо не заради швидкості. Біжимо заради пам’яті», – написала у соцмережах Руслана Миронюк.

«Працівники «Миколаївпастрансу» бігли за наших Героїв: Удода Бориса Володимировича; Богуненка Костянтина Володимировича; Головатого Андрія Миколайовича; Бехтерева Ігоря Васильовича. Ми пам’ятаємо кожного, хто віддав своє життя за нашу свободу та незалежність», – кажуть у «Миколаївпастранс».

«Фахівці ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» долучилися до 9-го Всеукраїнського забігу «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України».

Наші працівники самостійно обрали маршрут та пробігли обрану дистанцію. Кожен біг на честь і в пам’ять про свого Героя, ім’я якого зазначив на спеціальній наліпці на футболці.

Сьогодні ми бігли не просто заради спорту. Це були кроки пам’яті, любові й вдячності. Кроки за тих, хто захищав нашу землю.

У пам’яті й у серці — сотні імен.

На грудях — одне», – зазначають в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

«Колектив адміністрації Інгульського району приєднується до Всеукраїнського забігу «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України».

Це не просто забіг — це наша вдячність, шана та пам’ять про тих, хто віддав своє життя за Україну.

Ми біжимо за Героїв, чиї імена назавжди залишаться в нашій пам’яті.

Пам’ятаємо. Шануємо. Не забуваємо», – мовиться в дописі до відео.

Працівники КП ММР «Центр захисту тварин» долучилися до 9-го Всеукраїнського забігу «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України».

“Кожен із нас біг за свого Героя — за тих, хто сьогодні захищає Україну, і за тих, хто віддав за неї найдорожче — своє життя. Цей забіг — про вдячність, повагу та пам’ять. Про людей, завдяки яким ми сьогодні можемо жити, працювати й допомагати тим, хто потребує нас.

Ми бігли за наших Героїв: Данила Мирошниченка, Максима Сагайдака, Олександра Чуйка, Родіона Гречанюка, Вертлецького О.І., Ігоря Бедзая, Олександра Ремеза, Василя Гличенка, Олексія Слющенка, Василя Гринчишина, Олександра Мацієвського, Олексія Юкова, Олега Хлівного”, – кажуть на КП “Центр захисту тварин”.