28 серпня в області зареєстровано дві пожежі на території приватного сектору та одну на автотранспорті.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Горіння легкового автомобіля ліквідували вогнеборці в Первомайському районі Кривоозерської ТГ за межами с. Бурилове на площі 4 кв. м. Постраждалих немає.

Ще дві пожежі пожежно-рятувальні підрозділи загасили в Баштанському районі. Горіння неексплуатованої споруди та гаража ліквідували на площах 10 кв. м та 25 кв. м відповідно.

Причини виникнення та обставини встановлюють фахівці.

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