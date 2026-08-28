У Центральній міській бібліотеці ім. М. Л. Кропивницького відбулося відкриття унікальної колекції «Кицькин дім», яку понад 20 років збирала талановита миколаївська художниця Марія Макарова.\

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці бібліотеки, передає Інше ТВ.

Марія Макарова понад 28 років працювала у Миколаївському академічному обласному театрі ляльок. Вона створювала декорації, ляльок і костюми для вистав, займалася графікою, фотографією, працювала зі шкірою, створювала авторські ляльки та прикраси.

Та особливе місце у її житті посідали коти. Марія допомагала безпритульним тваринам, лікувала їх та знаходила для них домівки. Її любов до цих тварин згодом перетворилася на дивовижну колекцію, яку вона дбайливо збирала близько двох десятиліть.

На жаль, 29 серпня 2025 року Марії Макарової не стало. Проте її творчість, любов до мистецтва та створений нею особливий світ продовжують жити.

За рішенням близьких колекцію «Кицькин дім» передали до Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького. Сьогодні вона налічує понад 2,5 тисячі експонатів, які свого часу приїжджали до Марії з різних куточків світу.

Під час відкриття гості познайомилися з колекцією, згадували Марію та говорили про її творчість, талант і неймовірну любов до котів.

Кожен експонат тут — це не просто маленька фігурка. Це частинка історії, спогад і частинка великого світу, який створила Марія.

Тепер «Кицькин дім» живе у бібліотеці, відкриваючи відвідувачам творчий світ своєї авторки та зберігаючи пам’ять про неї.

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