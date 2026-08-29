Уряд вперше запускає механізми підтримки спільних прикладних досліджень і розробок на замовлення технологічного бізнесу в інтересах оборони та економіки.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає Інше ТВ.

«Цього року на механізми підтримки спрямовуємо 100 млн грн. Пріоритет — безпека й оборона, енергетика, транспорт, медицина, агросектор, ІТ та робототехніка», — наголосив Очільник Уряду.

За його словами, принцип простий: команди державних університетів і наукових установ розроблятимуть рішення під конкретні технологічні та виробничі потреби компаній. Держава покриватиме від 50% до 65% вартості проєкту залежно від розміру бізнесу, решту — компанія-замовник. Так держава допомагатиме пройти шлях від ідеї та випробувань до готового рішення.

«Наше завдання — створити більше можливостей, щоб українські дослідження і розробки працювали на оборону, економіку, а бізнес отримував необхідні технологічні рішення в Україні», — зазначив Сергій Корецький.

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