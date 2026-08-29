21–22 серпня у Кропивницькому відбувся IV етап всеукраїнських змагань з легкої атлетики «Фестиваль легкоатлетичного триборства» серед юнаків та дівчат. На змаганні наші юні спортсмени показали відмінну підготовку та наполегливість, здобувши три нагороди.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Зокрема, юні миколаївці посіли такі місця:

Олеся Кшебіт — 1 місце;

Анна Обухова — 1 місце;

Олександр Якубовський — 3 місце.

Спортсменів підготували тренери Катерина Нікітіна, Марина Чумаченко, Алла Ковпак та Іван Гриник.

Як повідомляло Інше ТВ, Легкоатлети Миколаївщини – переможці та призери командного чемпіонату України з естафетного бігу (ФОТО)