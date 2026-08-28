Національний банк України 28 серпня 2026 року ввів в обіг дві нові обігові пам’ятні монети з тематичної серії “Ми сильні. Ми разом”, присвяченої єдності України та її регіонам – “Ми сильні. Ми разом. Дніпропетровська область” та “Ми сильні. Ми разом. Кіровоградська область”.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку України, передає Інше ТВ.

“Дніпропетровщина і Кіровоградщина – кожна зі своїм характером та своєю роллю, але сьогодні обидві щодня роблять величезну роботу для життя країни. Дніпропетровщина вже багато років живе поруч із фронтом, рятує поранених, приймає людей із прифронтових територій, куди переїжджають підприємства, і водночас продовжує працювати. Кіровоградщина – трохи далі від лінії фронту, вона прийняла людей, які були змушені залишити свої домівки, стала новим місцем для роботи підприємств, підтримує військо та допомагає сусіднім регіонам. За контуром областей на монетах – сотні міст і сіл та мільйони особистих історій наших співгромадян. Ми закарбовуємо їх у металі, бо кожна область є невіддільною частиною країни, яку ми разом щодня захищаємо”, – наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний.

Монети “Ми сильні. Ми разом. Дніпропетровська область” та “Ми сильні. Ми разом. Кіровоградська область” мають номінал 10 гривень, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс обох нових обігових пам’ятних монет ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України.

Головним елементом реверсу цих монет є стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіонів, яким вони присвячені. Зокрема, на монеті “Ми сильні. Ми разом. Дніпропетровська область” виокремлено Дніпропетровську область, на монеті “Ми сильні. Ми разом. Кіровоградська область” – Кіровоградську область.

Дизайн реверсу монет розробила Олександра Кучинська, художник аверсу і скульптор – Володимир Дем’яненко.

Обігові пам’ятні монети “Ми сильні. Ми разом. Дніпропетровська область” та “Ми сильні. Ми разом. Кіровоградська область” є законними платіжними засобами на території України, приймаються всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій за номіналом 10 гривень.

Національний банк поступово видаватиме такі обігові пам’ятні монети банкам та інкасаторським компаніям / компаніям з оброблення готівки для подальшої їх видачі клієнтам. Від клієнтів вони прийматимуться за номіналом 10 гривень.

Поступово в готівковий обіг буде введено по два мільйони штук кожної з таких обігових пам’ятних монет.

Довідково

Нову тематичну серію обігових пам’ятних монет “Ми сильні. Ми разом”, присвячену єдності України, її неподільності та адміністративно-територіальному устрою, Національний банк започаткував у грудні 2025 року.

Наразі в обіг уже введені обігові пам’ятні монети, що вшановують такі регіони України: Автономну Республіку Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Харківську, Херсонську, Сумську, Чернігівську, Миколаївську, Одеську, Дніпропетровську та Кіровоградську області.

Як повідомляло Інше ТВ, у червні НБУ випустив нові обігові пам’ятні монети, присвячені Миколаївській та Одеській областям (ФОТО)