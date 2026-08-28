Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево викличе посла США Білла Вайта через його допис в Instagram про міністра охорони здоров’я Франка Ванденбрука, пише ЛБ.

Американський дипломат опублікував згенероване штучним інтелектом зображення Ванденбрука на тлі суперечки щодо нових попереджень про шкоду алкоголю. На зображенні було написано: “Завдає шкоди кожній формі радості в житті”. Над ним Вайт розмістив запитання: “Хто найбільший невдаха в Бельгії?”.

Прево назвав такі дії американського посла неприйнятними.

“Неприпустимо, щоб посол, акредитований у Бельгії, у такий спосіб виступав проти члена нашого уряду”, – заявив глава бельгійського МЗС.

Суперечка, яка передувала допису посла, виникла через нові вимоги до попереджень про шкоду алкоголю. Відтепер виробники мають використовувати формулювання “алкоголь шкодить вашому здоров’ю” замість попереднього “зловживання алкоголем шкодить вашому здоров’ю”. Бельгійські пивовари вже виступили проти нововведення та розпочали кампанію на його оскарження.

На захист Ванденбрука виступив і лідер партії Vooruit Коннер Руссо. Він відповів Вайту в Instagram, заявивши, що той не розуміється на питаннях охорони здоров’я.

“Білл може бути веселим хлопцем. Але він нічого не знає про охорону здоров’я. Він лише повторює те, що каже тато Трамп. Їх цікавлять тільки гроші, а не наше здоров’я”, – написав Руссо.

Американський посол уже не вперше стає учасником подібних суперечок у Бельгії. Його і раніше викликали до бельгійського МЗС.