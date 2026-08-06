Сьогодні, 6 серпня, під час сесії Миколаївської міської ради депутати підтримали рішення про надання департаменту міського господарства дозволу на розроблення проєкту землеустрою для відведення земельної ділянки, де планується будівництво модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Йдеться про п’ять земельних ділянок загальною орієнтовною площею 3250 кв. м у Корабельному районі міста. Після розроблення проєкту землеустрою вони будуть передані в постійне користування для реалізації проєкту будівництва житла.

Міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що програма будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб уже реалізується в громадах Миколаївської області, а тепер до неї долучається і Миколаїв.

«Ця програма вже реалізується в Миколаївській області. У Миколаєві ми також опрацювали питання щодо виділення земельної ділянки. Після завершення будівництва будинків ми спільно з депутатським корпусом визначимося, кому саме передати їх на баланс. Дякую членам земельної комісії, які оперативно розглянули документ і погодили його», — сказав Олександр Сєнкевич.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві презентували концепцію майбутнього соціального житла для ВПО (ФОТО)