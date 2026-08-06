Війська рф розстріляли українського військовослужбовця, який потрапив у російський полон на Донеччині. Наразі розпочато розслідування.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура

22 липня 2026 року, окупанти атакували позиції Збройних сил України в районі Мирного Волноваського району. Одного з українських військових, який виконував бойове завдання, росіяни захопили в полон і розстріляли.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях наразі встановлює всі обставини події та осіб російських військовослужбовців, причетних до цього злочину.

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що “для Росії полон давно перестав бути гарантією життя. Натомість він став місцем допитів, катувань і страт. Кожен такий випадок підтверджує: держава-агресор свідомо ігнорує міжнародне гуманітарне право, Женевські конвенції та свідомо використовує воєнні злочини як методи ведення війни.

Я вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Такі злочини мають бути належним чином задокументовані, а винні — притягнуті до найсуворішої відповідальності.

Також звертаюся до громадян: якщо ви стали свідком або володієте будь-якою інформацією про порушення прав громадян України чи страти українських військовослужбовців, прошу невідкладно повідомити про це на «гарячу лінію» Омбудсмана України за номером 1678 та до правоохоронних органів”.

Станом на травень 2026 року від початку російського повномасштабного вторгнення зафіксували 306 убивств українських військовополонених, які вчинили російські військові.