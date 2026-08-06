«Нам потрібно обрати Джея Ді»: президент США Дональд Трамп натякнув донорам Республіканської партії, що хотів би бачити своїм наступником віцепрезидента Венса.

Про це пише The Washington Post.

За словами джерел видання, обговорення виборів 2028 року відбулося під час зустрічі з донорами в Овальному кабінеті два тижні тому.

Радник Трампа запевнив журналістів, що Трамп особисто вирішив, що Венс стане спадкоємцем Республіканської партії, але ще «занадто рано» говорити про те, коли віцепрезидент висуне свою кандидатуру або коли Трамп публічно підтримає його.

Шестеро інших радників президента США вважають, що заява для донорів не свідчить про вибір наступника, і Трамп ще обирає між Венсом і держсекретарем Марко Рубіо.

Сам Трамп неодноразово публічно розмірковував про те, що ці двоє склали б чудовий тандем, і неодноразово відмовлявся уточнювати, кого б він волів бачити своїм наступником.

«Однак навіть тоді, коли Трамп висловлював свою підтримку віцепрезиденту перед донорами в Овальному кабінеті, він все одно засипав оточуючих питаннями про те, хто кращий — Венс чи Рубіо.



Один із чиновників Білого дому розповів, що наприкінці минулого місяця під час польоту на вертольоті Marine One президент розпитував співробітників про цих двох чоловіків», — йдеться у матеріалі.

Однак усі помічники президента США єдині в тому, що Трамп, швидше за все, відкладе процес публічної підтримки наступника, щоб не виглядати як «кульгава качка».

Сам Венс, за словами джерел видання, ще також не ухвалив рішення, і навряд говоритиме про це зараз, коли минулого місяця вчетверте став батьком.

В інтерв’ю CBS News у червні Венс розповідав, що обговорить це питання з дружиною після проміжних виборів восени. З Рубіо, за його словами, в нього дружні відносини.

«Однак перспектива боротьби за наступництво вже викликала напругу, характерну для запеклих праймеріз: донори, активісти та інші партійні діячі палко висловлюються як на підтримку, так і проти Венса.



Багато залежатиме від проміжних виборів. Невдалий результат республіканців може підбадьорити суперників висунути свою кандидатуру проти кандидата, обраного Трампом, і бути більш критичними до його адміністрації.



Венс або Рубіо можуть стати вразливими до внутрішньопартійних атак, на які республіканці не наважилися б проти самого Трампа — така динаміка вже простежується в інтернеті, де праві інфлюенсери критикують віцепрезидента через війну з Іраном.



А Трамп любить бути в центрі уваги. Тому президент із задоволенням грається з Венсом і Рубіо — а також із пресою — роздуваючи конкуренцію, так само, як він робив це, обираючи свого кандидата на віцепрезидента у 2024 році», — йдеться у матеріалі.

Рубіо мав підтримку більшості донорів Республіканської партії, які підтримували Трампа ще до його приходу до влади.

Натомість Венс популярніший у молодшої коаліції MAGA, яка повернула Трампа до влади у 2024 році, але зараз ризикує розпастися.

На посаді віцепрезидента він також налагоджував відносини з благодійниками для збору коштів для Республіканської партії. Трамп відзначив це.

Останнім часом Венс також справив враження на президента, домігшись укладення угоди про перемир’я з Іраном, очоливши оперативну групу з боротьби з шахрайством у сфері федеральних соцвиплат та давши низку інтерв’ю ЗМІ в рамках промо-туру своєї книги.

Хоча угода про перемир’я зрештою провалилася, вона користувалася великою популярністю в американському суспільстві.

Рубіо, навпаки, обіймає посаду, яка не сприяє політичній кар’єрі. Він ухиляється від будь-яких розмов про 2028 рік і нещодавно обмежив свою присутність у ЗМІ, щоб уникнути подальших запитань з цього приводу.

За інформацією журналістів, готової передвиборчої програми у нього немає.

Радник Трампа зазначив, що президент хотів би бачити Рубіо у списку з Венсом, але поки незрозуміло, чи справді Рубіо хотів би стати кандидатом у віцепрезиденти від Венса.